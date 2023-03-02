الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنان أحمد وفيق: مصر حاضنة للفن ومؤثرة في العالم العربي طوال تاريخها

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق

وجهت الإعلامية هدى كمال سؤال للفنان أحمد وفيق، حول السر الكامن لتأثير الفن المصري في الوطن العربي، حيث يرى البعض أن هذا التأثير بسبب الانفتاح الثقافي والعقلي الذي تمنحه مصر للعديد من الفئات، أن هناك خلطة أخرى لهذا الإرتباط الذي يمتد على أجيال متعاقبة، ليرد الفنان أحمد وفيق بأن الإجابة مركبة جدًا.

وأضاف الفنان أحمد وفيق خلال لقائه ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن سر تأثر الفن المصري في الوطن العربي يرجع لخصوصية مصر وسط محيطها، سواء عالميًا، أو وسط أشقاءها العرب، حيث تمتلك مصر مكانة خاصة لدى أشقائها العرب.

وأوضح أن الفن ظهر بالشكل الإعلامي والمرئي في توقيت كانت مصر فيه هي المنقذ الثقافي لما حولها، حيث تعتبر مصر الحاضنة الثقافية والحاضنة للعلماء، مؤكدًا أن تقدير العرب لمصر سهل من الاستقبال، حيث لا يمكن أن تستقبل ثقافة أحد لا تتقبله، بالإضافة إلى تقارب الثقافة بشكل كبير، حيث أن اللغة واحدة، الأديان واحدة، العادات أقرب إلى بعضها، فضلاً عن أن مصر تعتبر القلعة التي يتجمع بها الفنانون.

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رسائل المنيا

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