الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

69 ألف سيدة عدد المنتفعات من «حقك تنظمى» بالدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي انطلقت السبت الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، ليصل إجمالي المستفيدات بالحملة إلى 69093 سيدة على مستوى المحافظة.

أضافت د.عبير عبد الغنى، وكيل المديرية أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 35026 سيدة خلال المرحلة الأولى التى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر- ميت غمر- تمى الأمديد- طلخا- الجمالية- المطرية-المنصورة- نبروه - بلقاس".

IMG-20230302-WA0037

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تمت تحت إشراف بولا نادى ومحمود نصر إبراهيم من الوزارة و تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

كما كشف الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة أن  إدارة العلاج الحر تمكنت من خلال  لجنة مشكلة من الدكتورة ولاء نجيب والدكتور محمد عبد العزيز بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة وحي شرق المنصورة من ضبط مركز طبي لتخصص الجلدية وزراعة الشعر في نطاق حي شرق مدينة المنصورة تتم إدارته دون ترخيص.

IMG-20230225-WA0144

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة إنه جرى تنفيذ قرار غلق المركز بمصاحبة قوات من الشرطة بعد التأكد من خلوهما من الإشراف الطبى والاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص الطبية وقد تم تحرير محاضر إثبات الحالة بالمخالفات بقسم شرطة ثان المنصورة.

من جانبها أشارت د.ولاء نجيب أن المركز محل الواقعة يدار من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير مصرح لهم بممارسة المهنة من بينهم حاصل على دبلوم تجارة وفنى تمريض وبعض الطلبة، إضافة لوجود مخالفات دوائية تتعلق بحيازة أدوية متنوعة في منشأة غير مرخصة.

IMG-20230302-WA0036
شريف مكين وزارة الصحة الدقهلية الحملة التنشيطية الاسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

خبراء عن التكليف الرئاسى بحزمة الحماية الاجتماعية: الدولة تشعر بمحدودى الدخل

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق 2023

مسلسلات رمضان 2023.. «مكى» يشوق جمهوره لمسلسل «الكبير أوى 7» بأغنية «ولعانة»

البرلمان العراقى يدعو الصين لتطوير البنية التحتية فى البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل