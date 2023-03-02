69 ألف سيدة عدد المنتفعات من «حقك تنظمى» بالدقهلية

أعلن د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي انطلقت السبت الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، ليصل إجمالي المستفيدات بالحملة إلى 69093 سيدة على مستوى المحافظة.

أضافت د.عبير عبد الغنى، وكيل المديرية أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 35026 سيدة خلال المرحلة الأولى التى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر- ميت غمر- تمى الأمديد- طلخا- الجمالية- المطرية-المنصورة- نبروه - بلقاس".

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تمت تحت إشراف بولا نادى ومحمود نصر إبراهيم من الوزارة و تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

كما كشف الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة أن إدارة العلاج الحر تمكنت من خلال لجنة مشكلة من الدكتورة ولاء نجيب والدكتور محمد عبد العزيز بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة وحي شرق المنصورة من ضبط مركز طبي لتخصص الجلدية وزراعة الشعر في نطاق حي شرق مدينة المنصورة تتم إدارته دون ترخيص.

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة إنه جرى تنفيذ قرار غلق المركز بمصاحبة قوات من الشرطة بعد التأكد من خلوهما من الإشراف الطبى والاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص الطبية وقد تم تحرير محاضر إثبات الحالة بالمخالفات بقسم شرطة ثان المنصورة.

من جانبها أشارت د.ولاء نجيب أن المركز محل الواقعة يدار من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير مصرح لهم بممارسة المهنة من بينهم حاصل على دبلوم تجارة وفنى تمريض وبعض الطلبة، إضافة لوجود مخالفات دوائية تتعلق بحيازة أدوية متنوعة في منشأة غير مرخصة.