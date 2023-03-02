الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنان أحمد وفيق: يوسف شاهين ومحمد صبحي أثرا في شخصيتي الفنية

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إن المخرج يوسف شاهين والفنان محمد صبحي أثرا شخصيتي. 

وأضاف الفنان أحمد وفيق خلال لقائه ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إن من حسن حظه أنه بدأ مع الأساتذة الكبار، وهو كرم من ربنا، معقبًا: "بدأت مع الأستاذ محمد صبحي، والأستاذ جلال الشرقاوي، والأستاذ يوسف شاهين، لافتاً إلى أن الفنان محمد صبحي والأستاذ يوسف شاهين هما من أكدا لدي قناعاتي بالنجاح في الفن القائم على التميز و الاختلاف والتفرد، وأن تكون صاحب شخصية وأن تكون مصر على أهدافك، لا تساوم على موهبتك ولا تساوم على عقلية المشاهد،  وأن تكون أمينًا مع نفسك، فلا تقدم عمل يشهرك بينما أنت تفسد في الدنيا، معقبًا: "لاأقول بأنني مصلح اجتماعي، لكن بالطبع الفنان الحقيقي لابد أن يكون بداخله نظرة إصلاحية، ويتحين الفرص لاصطياد ما يمكن أن يكون إصلاحي". 

وأوضح الفنان أحمد وفيق، أن أي مدرسة تعلمت فيها آخذ حسناتها، متابعًا: "تعلمت كثيراً من الأستاذ محمد صبحي والأستاذ جلال الشرقاوي، والأستاذ يوسف شاهين تعلمت منه الكثير والكثير". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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