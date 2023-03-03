أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3-3-2023

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا جديدًا، خاصة سعر طن الحديد، بعد أن اتجهت واحدة من أكبر شركات الحديد في السوق إلى رفع سعرها بنحو 500 جنيه للطن.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الحديد إلى نتيجة المعروض في السوق المحلي، واتجاه الشركات إلى التصدير.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري 28 ألف جنيه للمستهلك.

حديد عز: 28,300 جنيه.

حديد بشاى: 29,000 جنيه بعد أن رفعت الشركة أول أمس الأربعاء أسعارها لشهر مارس بنحو 500 جنيه للطن.

حديد المصريين: 28,300 جنيه.

حديد العتال: 27,500 جنيه.

حديد عطية: 27,500 جنيه.

حديد سرحان: 26,500 جنيه.

حديد المراكبى: 27,000 جنيه.

حديد الكومى: 27,000 جنيه.

حديد المعادي: 27,000 جنيه.

حديد بيانكو: 26,000 جنيه.

حديد العشري: 27,000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 27,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

الأسمنت المسلح: 1,935 جنيه.

أسمنت الممتاز: 1,940 جنيه.

أسمنت السويس: 1,940 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 1,850 جنيه.

أسمنت النصر 1,910 جنيه.

الأسمنت المخصوص: 1,905 جنيه.

أسمنت العسكري: 1,840 جنيه.

أسمنت حلوان: 1,890 جنيه.

أسمنت السهم: 1,850 جنيه.

أسمنت السويدي: 1,990 جنيه.

أسمنت المسلة: 1,895 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف: 1,830 جنيه.

أسمنت العامرية عادة: 1,975 جنيه.

أسمنت تايتان: 1,890 جنيه.

أسمنت سيناء: 1,870 جنيه.

أسمنت أسيوط: 1,800 جنيه.

أسمنت المهندس: 1,900 جنيه.

أسمنت النهضة: 1,820 جنيه.

أسمنت المصريين: 1,770 جنيه.

أسمنت الصعيد: 1,800 جنيه.

أسمنت أسوان:1,780 جنيه.

أسمنت السد العالي:1,780 جنيه.

أسمنت قنا:1,830 جنيه.

أسمنت المصري: 1,900 جنيه.

أسمنت التعمير: 1,860 جنيه.

أسمنت المنيا: 1,830 جنيه .