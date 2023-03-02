الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الرئيس السيسى يتفقد مكتب بريد المعصرة بمحافظة المنيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مكتب بريد المعصرة بملوي؛ حيث وجه العاملين بالمكتب بحسن معاملة المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي لمشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بمحافظة المنيا، باعتبارها أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات “حياة كريمة”.

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن تفقد الرئيس السيسي لمكتب بريد معصرة ملوي يعد دفعة قوية ودعمًا كبيرًا لجميع العاملين بالبريد المصري، بما يضع مسئولية عظيمة على عاتقهم تحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة جميع المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة ويسر.

وأوضح “فاروق” أن البريد المصري نجح في الانتهاء من تطوير وتشغيل نسبة 88% من مكاتب بريد المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، البالغ عددها 847 مكتب بريد في 1432 قرية تابعة لـ52 مركزًا، منها 5 مراكز بقرى “حياة كريمة” تم الانتهاء منها بالكامل، مضيفًا أن البريد سيعمل بالتوازي مع إضافة قرى جديدة بالمبادرة لاستكمال تطوير مكاتب البريد بأنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس مجلس إدارة البريد إلى أن منافذ البريد تقدم أكثر من 155 خدمة متنوعة ما بين بريدية وحكومية ومصرفية، ومستعدة لإضافة خدمات حكومية جديدة بعد الربط مع الجهات الحكومية المعنية، متابعًا : "البريد المصري يفتح أبوابه لاستقبال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين".

جدير بالذكر أن مكتب بريد معصرة ملوي تم إنشاؤه وتطويره ضمن مبادرة حياه كريمة لخدمة أهالي قرية معصرة ملوي، عدد شبابيك المكتب ٧ شبابيك من بينها شباك لذوي الهمم، ويقدم المكتب جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية إلى جانب خدمات مصر الرقمية ومزود بماكينة صراف آلي ATM.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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