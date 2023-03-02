الفنان أحمد وفيق: النجاح بالنسبة لي أن أكون مؤثرًا وأترك بصمة

وصف الفنان أحمد وفيق رحلته في الفن، قائلاً:" رحلة جميلة مرهقة وشيقة في نفس الوقت".

وأضاف الفنان أحمد وفيق خلال لقاءه ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع عبر فضائية القاهر الإخبارية، أن معارضة الأهل لم تكن انكارًا للفن، ولكن خوفا من مجال لا تعرف عنه العائلة شيء، معقبًا: "أول مرة في حياتي لا أسمع كلام والدي، كنت بسأل نفسي السؤال ده دايمًا، وهو أنا إزاي عارضت والدي، لكن ربنا هو الذي اختار لي الطريق الذي سأسير به".

وتابع الفنان أحمد وفيق: "أول ما بدأت في الظهور والنجاح، كان والدي أول واحد سعيد بي، وأكثر واحد كان مشجع لي".

النجاح بالفن يعتمد على الحظ أم الموهبة، أم أن النجومية هي التي تشير إلى أصحابها كما يقول الزعيم عادل إمام، قائلاً: "إن الموضع كله يتمثل في مفهوم النجاح، فهناك من يرى النجاح بأنك مشهور، لكن النجاح ليس بقدر الشهرة، فمن الممكن أن تسرق بنك وتصبح شخصًا مشهوراً، أنا النجاح بالنسبة لي أن أكون مؤثراً وأترك شيء".