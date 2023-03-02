الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسي لأهالي المنيا: اطمنت على مصر بكم

جولة الرئيس بمحافظة
جولة الرئيس بمحافظة المنيا

اتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى محافظة المنيا لتفقد المشروعات التنموية التي شهدتها هذه المحافظة طوال السنوات القليلة الماضية.

السيسي بالمنيا 

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته اليوم للمنيا على زيارة شباب مصر الذين يفدون بأرواحهم من أجل الوطن والعمل بالمبادرة الوطنية حياة كريمة، قائلاً: "دة يوم جميل جداً، بكل الحب بشكركم على الجهد اللي بيتعمل ودا حاجة تشرف وتفرح إن شباب مصر بيعمل العمل الخيري الجميل دة، متشكر باسمي وباسم كل المصريين وباسم المحافظة".

تفقد الرئيس مشروعات المنيا

وحرص رئيس مركز الألبان بالمحافظة على الحديث مع الرئيس السيسي للتعبير له عن نجاح هذا المشروع، معبراً:" مركز تجميع الألبان من المشروعات التي أمر الرئيس بإنشائها في المنيا لزيادة القدرة الإنتاجية على الألبان، هذا المركز سعته التخزينية 10 طن".

وقابل الرئيس عبد الفتاح مواطني المنيا اليوم قائلاً:" سعيد واتشرفت بكم واتطمنت على مصر بكم"، حيث عبر المواطنين عن تقديرهم الكبير لكل الجهود الملحوظة التي تقوم بها الدولة لتحسين البنية التحتية والخدمية بالمحافظة.

وأثناء تفقده لمركز شباب المنيا تقدم أحد الناشئين بالتعبير عن شكره الكبير للرئيس السيسي على دعمه للمواهب الرياضية في مصر من خلال برنامج "كابيتانو مصر"، موضحاً: "نفسي ياريس تحضر نهائي برنامج كابيتانو مصر".

زيارة السيسي للمنيا مشروعات المنيا تنمية الصعيد قرارات الرئيس اليوم اكسترا نيوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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