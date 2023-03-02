الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاعل كبير مع بروموهات مسلسلات رمضان: شكرًا لـ«المتحدة» لإعادة زمن الأعمال الضخمة

النجمة منى زكى
النجمة منى زكى

تفاعل كبير حصدته الفيديوهات الترويجية لمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المقرر عرضها فى شهر رمضان المبارك، من خلال تعليقات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وإعادة المشاركة مع عبارات الإشادة والفخر.

نجحت النجمة منى زكى فى لفت الانتباه إلى قدراتها التمثيلية من خلال مشهد مؤثر ضمن أحداث مسلسل «تحت الوصاية»، حيث ظهرت وهى تهرول بين المقابر حاملة طفلًا وخلفها يجرى طفل آخر ثم تتوقف أمام قبر زوجها وتستأذنه بصوت مرتجف عن عمل تنوى الإقدام عليه.

وعبّر الجمهور عن سعادته بالمشاهد الأولى من المسلسل وبصمة المخرج محمد شاكر خضير، كما ظهرت منى زكى فى إطلالتها الأولى دون مكياج لتصبح قريبة الشبه من كثير من السيدات المصريات المكافحات، ما يؤكد أن الهجوم الذى تعرضت له بعد نشر أول صورة لها بشخصيتها فى المسلسل كان غير مبرر.

كما عبّر عدد كبير من الجمهور عن سعادته بإنتاج مسلسل «رسالة الإمام» عن سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعى، من بطولة الفنان خالد النبوى، وإخراج السورى الليث حجو، فى عودة قوية للمسلسلات الدينية التى غابت فترة طويلة.

ووجه الجمهور الشكر للشركة المتحدة على كل ما تبذله من جهود لعودة الأعمال الدرامية الضخمة للشاشات المصرية.

كما ظهرت النجمة روبى فى عملها الجديد «حضرة العمدة» المقرر عرضه على قناة «الحياة» برفقة عدد من النجوم مع الكثير من مشاهد الإثارة والتشويق، إضافة لظهور مختلف لوفاء عامر ومحمد محمود عبدالعزيز وعدد آخر من النجوم. وأظهر الجمهور تفاعلًا كبيرًا مع الفيديو الترويجى لمسلسل «الصفارة» للنجم أحمد أمين الذى يمزج بين الكوميديا والإثارة على مدار ١٥ حلقة تعرض على قنوات «دى إم سى» بمشاركة مجموعة من النجوم والشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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