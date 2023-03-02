أربع دول عربية تتصدر قائمة الأعلى دعمًا للوقود.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

أوضح حسين الرحيلي، خبير التنمية والاقتصاد من تونس، أسباب ارتفاعات الدول لدعم الوقود الأحفوري التي وصلت لتريليون دولار، أي زادت بنسبة الضعف من عام 2021، قائلاً:"إن تضاعف قيمة الدعم للطاقة الأحفورية على المستوى الدولي كان منتظر، وذلك بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة وأسعار الغاز خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف الرحيلي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج المراقب، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن سعر برميل النفط كان يتراوح سعره من 50 إلى 65 دولارًا قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أنه وصل بعد الحرب في شهري أبريل ومايو إلى 120 دولار، وبالتالي تضاعفت أسعار الطاقة، وتضاعفت أسعار الغاز خاصة بعد القسمة الطاقية التي مر بها الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة أرباع أضعاف، وبالتالي فإن هذا الارتفاع في دعم الطاقات خاصة بالنسبة للعشر دول الأكثر انفاقاً على الدعم الطاقي يعتبر مبرر ومنطقي باعتبار الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة وخاصة أسعار الغاز.

وأشار إلى أن السعودية ومصر والجزائر والإمارات تعتبر من أكثر الدول دعمًا للوقود.

وتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول دعمًا للوقود الأحفوري، كونها أحد أكبر مصدّري النفط والغاز الطبيعي حول العالم، فضلًا عن أنها ما زالت تتخلّف عن الركب في سياسات التحول الأخضر.

وبصفة عامة، سجّل دعم استهلاك الوقود الأحفوري في العالم مستوى قياسيًا أعلى من تريليون دولار العام الماضي (2022)، ارتفاعًا من 531 مليار دولار العام السابق له (2021)، مع تداعيات أزمة الطاقة، التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة الطاقة الدولية.