تحت السيطرة.. انتظام العمل فى جميع مواقف السيارات بالمحافظات بعد تحريك أسعار الوقود

تعيش محافظات الجمهورية حالة من الاستنفار لجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية، لمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسى دون أى زيادات، بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من الثانية بعد منتصف ليل أمس.

وشكلت المحافظات لجانًا رقابية وتفتيشية للتأكد من التزام السائقين على أرض الواقع، لعدم تحميل المواطنين أى أعباء، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وأعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من الثانية صباح أمس، لتصبح الأسعار كالتالى: «٨.٧٥ جنيه للتر البنزين ٨٠، و١٠.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٢، و١١.٥٠ جنيه للتر البنزين ٩٥».

وبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ٦٠٠٠ جنيه للطن، وغاز تموين السيارات ٤.٥٠ جنيه للمتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند ٧.٢٥ جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وجاء هذا القرار فى ظل تذبذب أسعار خام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

القاهرة :حملات مشتركة من المرور والتموين

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات فى نطاق محافظة القاهرة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس دون أى زيادة بها، لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار. ووجّه محافظ القاهرة كل الأجهزة المعنية فى المحافظة بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين وإدارة المواقف للمتابعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع قيمة تعريفة الركوب. كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالوجود الميدانى، والمرور على المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

الشرقية: متابعة حركة السرفيس.. وعقوبات على غير الملتزمين

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع سعيد عاشور، مدير إدارة المواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعى والسرفيس داخل المحافظة.

ووجه العميد تامر مباشر، مدير إدارة المرور، بشن حملات مفاجئة على المواقف، مؤكدًا أنه فى حالة ضبط أى سيارة يزيد سائقها تعريفة الركوب، يجرى وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.

الفيوم :إجراءات قانونية ضد المخالفين

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عدم وجود أى زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسى، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية.

وأشار «الأنصارى» إلى انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد إعلان تحريك أسعار البنزين، صباح أمس، دون المساس بأسعار السولار، والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ووجه «الأنصارى» رؤساء المراكز والمدن ومسئولى إدارة المواقف والنقل والمتابعة الميدانية فى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين وإدارة ومباحث المرور، لتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كل مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة، والمسارات المحددة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين بشكل فورى.

الإسماعيلية: توافر جميع المنتجات البترولية بكل المنافذ

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه جرى تكثيف الحملات التموينية والمرورية، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح أمس.

ووجه محافظ الإسماعيلية إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور ومشروع المواقف ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعة الالتزام بالضوابط دون تحريك تعريفة الركوب، لأنه لم يتم تحريك سعر السولار.

وأضاف المحافظ: «كما سنعمل على التأكد من عمل محطات البنزين بشكل طبيعى، مع توافر جميع المنتجات البترولية بكل المنافذ، وفق الأسعار المقررة حاليًا، والإعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها».

الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة محطات الوقود

تابعت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عمل محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية تحريك أسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات والمازوت الصناعى.

وأصدر المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات لجميع الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بالمديرية، للتنسيق والقيام بحملات على محطات الوقود؛ للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة، من خلال غرفة عمليات.

الدقهلية: لجنتان لمراقبة الانضباط وتوافر المحروقات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ثبات تعريفة ركوب كل سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، وكلّف مدير عام المواقف بالمحافظة بالمرور على كل المواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بذلك.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كل من مدير إدارة المرور بالدقهلية ومدير عام إدارة المواقف بالمحافظة ومدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، للمرور على كل مواقف السيارات العمومية والتاكسى والسرفيس وشركات النقل الجماعى؛ للتأكد من ثبات تعريفة الركوب بالخطوط العامة والداخلية وعدم تقسيم الخط والالتزام بالحمولة المقررة، إضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل الوحدات المحلية للمرور والمتابعة والتنسيق مع اللجنة العامة. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التموين ومدير مباحث التموين ووكيل وزارة القوى العاملة وعدد من المختصين، للمرور على كل محطات تموين السيارات للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة وعدم حجبها وحصر الكميات الموجودة بكل محطة قبل زيادة الأسعار من خلال الدفاتر، وبعد زيادة الأسعار من خلال التأكد الفعلى من محطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة.

القليوبية:حماية المواطنين من أى استغلال

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والسوزوكى، وعدم وجود أى زيادة أو تغيير فى أسعار الركوب، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات بكل مدن ومراكز وأحياء محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، وإدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور بمديرية أمن القليوبية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين والمسافرين فى كل الخطوط.