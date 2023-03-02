نواب عن قرارات الرئيس السيسي: جاءت فى توقيت مناسب لحماية الطبقة المتوسطة

قال النائب محمد عريبى، عضو لجنة القيم فى مجلس الشيوخ، إن قرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تدخل السرور على قلوب الكثير من الأسر، وتعكس تفاعل الرئيس مع نبض الشارع، وإدراكه احتياجات المواطنين.

وأضاف «عريبى»: «الرئيس السيسى لا يدع فرصة إلا ويفتح حوارًا بناءً مع المصريين، لمد جسور التواصل بصفة دائمة، وتفويت الفرص على المغرضين الساعين لبث الفتن وإثارة الشائعات». ورأى أن هذا عامل إيجابى فى بناء الوعى اللازم لدى المواطنين، بما يمكنهم من إدراك تحديات المرحلة الراهنة، وأهمية تضافر جميع الجهود للعبور الآمن من خضم تداعيات الأزمات العالمية الحالية.

ووصف النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنها شديدة الأهمية، وجاءت فى توقيت مناسب، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية فى زيادة الضغوط على المواطنين، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.

وقال «عمار»: «الرئيس السيسى كان حريصًا على تأكيد أن الدولة ماضية فى تعزيز مسيرة التنمية التى بدأتها خلال السنوات الماضية، كما أشار إلى حجم التحديات التى تواجهها الدولة، فى ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى».

فيما قال النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حزمة القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى بمثابة هدية لشعبه، فى ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع، ما يؤكد شعوره بما يشعر به المواطن، ويعكس طبيعته كرئيس بدرجة إنسان.

وأضاف: «شكر للرئيس السيسى الذى ينشغل دائمًا بالمواطن المصرى، ويبحث عن جعله يحيا حياة كريمة، وهو ما ظهر جليًا من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور».

وتابع: «القرارات التى أعلن عنها الرئيس السيسى أثلجت صدور المصريين، كما أن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى كل ربوع الوطن تدحض كل الأكاذيب والشائعات التى ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء مصر».

وقال الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات الرئاسية الأخيرة تؤكد الحرص على زيادة قيمة دخول المواطنين لتتماشى مع طبيعة المتغيرات المتلاحقة، مع حماية الطبقة المتوسطة ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، للصمود أمام الأعباء الاقتصادية.

وأضاف: «القرارات تؤكد العمل على مراعاة الأقل أجرًا فى مواجهة الظروف الراهنة، مع مد شبكات الأمان الاجتماعى فى هذا التوقيت الاستثنائى، وهو ما يُكمل التدخلات التنموية التى قامت بها الدولة فى كل ربوع مصر، والتى أسهمت فى تحقيق أهم حق من حقوق الإنسان، وهو جودة الحياة».

وشدد اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أن هدية الرئيس السيسى للمصريين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم تبرهن على أننا أمام رئيس إنسان يشعر بأبناء وطنه.

وأضاف: «حزمة القرارات التى وجه بها الرئيس السيسى تدحض أكاذيب أعداء الوطن، وتؤكد أن الرئيس والشعب فى خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة ستعود كما كانت، تبنى مجدها وتحقق طموحات أبنائها».