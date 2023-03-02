الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فخري الفقي يوضح أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي استجابة لنداء المصريين

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القرارات الخمس التي اتخذها الرئيس السيسي استجابة لنداء المصريين.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن العام الماضي وهذا العام، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخمس والتي أعلن عنها تواجه وتصارع معدلات التضخم والغلاء، موضحًا أن القيادة السياسية استشعرت أن المواطن خاصة محدودي الدخل وشريحة كبير من الطبقة المتوسطة في حاجة لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الجهاز الإدارى للدولة به حوالي 4.5 مليون موظف وبمن يعولهم سيستفيد من القرارات اليوم حوالي من 22 إلى 25 مليون مواطن، فضلًا عن أن أصحاب المعاشات الذين يستفيدوا من القرارات أقل قليلًا من 11 مليون مواطن بما يعادل حوالي 10.7 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الزيادات التي أقرها الرئيس ستخفف من حدة الغلاء وتواجه الصعوبات المعيشية التي يعاني منها المواطن، لافتاً إلى أن العدد النهائي للمستفيدين من القرارات الخمس التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم استجابة لنداء المصريين حوالي 35 مليون مواطن يستفيد من القرارات اليوم. 

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