الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز «كامل العدد» قبل مواجهة الزمالك في الدورى

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء غدٍ، على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

الجباس الدفاع الجوي يوسف نادر الزمالك بيراميدز

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