«الغرف التجارية»: قرارات السيسي انتصار جديد لمحدودي الدخل

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم الخميس، انتصار للمواطن محدود الدخل وخطوة ايجابية للحد من آثار المحلية للأزمة العالمية.

وتابع رئيس شعبة المستوردين في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هناك سلسلة من القرارات والاجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لتحسين حياة محدودي الدخل منها زياردة مخصصات الدعم وتكافل كرامة وتحسين الاجور والمرتبات بالاضافة لزيادة الحد الأدني للأجور إلى 3500 جنيه والاعفاءات الضريبية علي الدخل.

وأشار “شيحة” إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة عدد المعرض والشوادرفي القاهرة والمحافظات وتقديم السلع بأسعار مناسبة تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 15و 25 % وهذا أدي إلي الحد من ارتفاع الاسعار كما حدث في استيراد الدواجن وتحجيم أزمة ارتفاع اسعار الفراخ محليًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ال خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.