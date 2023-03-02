«الإثنوجرافيا النقدية في علم اجتماع المدرسة».. كتاب جديد عن «الأعلى للثقافة»

صدر حديثاً كتاب "الإثنوجرافيا النقدية فى علم اجتماع المدرسة" للدكتور حسن البيلاوين أستاذ علم اجتماع التربية وأمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية.

يأتي هذا الكتاب في رسالة واضحة لتقديم علم اجتماع المدرسة والإثنوجرافيا النقدية، وهما موضوعان جديدان، يُشكلان مساراً جديداً، في ميدان علم اجتماع التربية، مساراً تلتحم فيه النظرية والممارسة على أرض الواقع، داخل المدرسة، ويسعى مؤيدوه نحو التغيير والتجديد في جهود يستند فيها منهج البحث إلى النظرية، بل ويقوم عليها.

ميزت الدراسة الحالية بين ثلاثة أنواع مختلفة للإثنوجرافيا وهي التقليدية والتأويلية والنقدية، وتُعد الإثنوجرافيا النقدية منهجية تقوم على رؤية تنطلق من فلسفة التنوير وشعارها "تربية متكاملة لتحقيق تنمية متكاملة"، وتعمل على إتاحة الفرص العادلة لكل فرد، إيماناً بأن كل فرد قادر على تعلّم كل شيء، وتنمية قدرات الإنسان ومعارفه هي ما يمكّنه من تطبيق العلم وإنتاجه وتحقيق الاستخدام الأمثل للثورات التكنولوجية المتتالية، بما يدعم رفاه الإنسان وبناء حياة اجتماعية تستند إلى مُثل التنوير.. إعمال العقل والعلم والإنسانية والتقدم.

التعليم مهنة ذات مكانة اجتماعية وأكاديمية راقية، والمعلم المتفكّر المهني الباحث هو الذي يقود التنمية والتقدم في المجتمع، وفي هذه المنهجية التي تنطلق من فلسفة التنوير، تكون المدرسة مؤسسة اجتماعية يجب أن تحظى بامتلاك سلطة القرار وتنخرط في مسار التقدم وبناء المعرفة.

على جانب آخر، تقام ندوة "تعريب الطب - الآمال والمحاذير" التي تنظمها لجنة الترجمة بالتعاون مع لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الإبتكاري بالمجلس؛ وذلك في تمام الثالثة مساء الإثنين ١٣مارس ٢٠٢٣؛ بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة كلا من الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة جامعة حلوان، الدكتور علاء السيد عبدالغفار أستاذ بجامعة بنها عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية بالإنابة، ويشارك فيها الدكتور أحمد البتانوني أستاذ الجراحة وجراحة الأوعية الدموية بكلية الطب القصر العينى عضو مجمع اللغة العربية، الدكتور أحمد الراعي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس وكلية الطب جامعة أكتوبر، وتعقيب كلا من الدكتور السيد محمود السيد سليمان، أستاذ الفيزياء الحيوية كلية العلوم جامعة عين شمس عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية، الدكتورة نادية اسكندر زخارى أستاذ كيمياء حيوية طبية بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمى الأسبق عضو المجلس القومى للمرأة ولجنة تنمية الثقافة العلمية.