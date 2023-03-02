هشام عنانى: قرارات الرئيس السيسى تخدم المواطن وتخفف عنه

علق الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات الرئيس عبد الفتاح اليوم خلال حضوره افتتاح عدد من المشروعات المهمة في محافظة المنيا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن قرارات الرئيس السيسي تخدم المواطن وتخفف عنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن تلك القرارات من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.

وأشار هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن موقف الرئيس يؤكد قوة وصلابة الدولة في مواجهة تلك التحديات، وأن البلاد قادرة على مواجهتها، من خلال مزيد من العمل والإنتاج.

وأكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، نتيجة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.