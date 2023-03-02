الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محسن سرحان: افتتاح الرئيس السيسي لمركز تجميع الألبان لبنك الطعام فى المنيا يشجعنا على إنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة

جريدة الدستور

رئيس بنك الطعام المصري: مركز تجميع الألبان بالمنيا يسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 35% ويحقق الاكتفاء الذاتي


افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مركز تجميع الألبان بقرية المعصرة بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

وفي هذا الصدد قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام المصري، إن مركز تجميع الألبان الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقرية المعصرة بالمنيا يعد أول مركز لبنك الطعام بمحافظة المنيا، في إطار دورها للمساهمة بالمشروع القومي لتطوير مراكز الألبان على مستوى الجمهورية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، وفي الوقت نفسه توفير المئات من فرص العمل مما يسهم في تأمين دخل مستدام لأهالي قرى حياة كريمة، ويشجعنا على إنشاء المزيد من المراكز خلال الفترة المقبلة.

أضاف "سرحان"، أن بنك الطعام المصري اهتم بالمشاركة في المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان لدور هذا المشروع في مساندة صغار المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج من الألبان مما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي، وتلبية احتياجات المصانع من الألبان بجودة مرتفعة لحماية صحة المستهلكين، إضافة إلى ترشيد تكلفة النقل والتوزيع مما يسهم في خفض أسعار منتجات الألبان.


أشار حسن سرحان إلى دور مركز تجميع الألبان بالمعصرة في زيادة إنتاج الألبان ببنك الطعام المصري بنسبة 35%، مما يسهم في تحقيق خطتها نحو الاكتفاء الذاتي من الألبان في مصر، من خلال تجميعه من صغار المزارعين، وكذلك يسهم في تعزيز دور البنك في توفير فرص عمل للشباب بقرى حياة كريمة. 


أشاد "سرحان"، بتعاون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع بنك الطعام لتنفيذ هذا المشروع القومي، من خلال منح البنك حق  تشغيل مركز التجميع منذ أقل من أسبوع- لنصبح أول مؤسسة خيرية تحصل على حقوق تشغيل مركز تجميع ألبان- بعدما كانت هذه الحقوق مقتصرة على القطاع الخاص فقط، كما أشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي لمساندة البنك في تجهيز المركز بأحدث الأنظمة العالمية لحماية صحة المستهلكين.


وكشف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام المصري، عن توزيع البنك 7 آلاف كرتونة على أهالي محافظة المنيا، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة، وتضمنت مواد غذائية أساسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ونستعد في الوقت الحالي؛ لتجهيز توزيع عدد أكبر من "كراتين" رمضان على المستحقين بمختلف أنحاء الجمهورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

تقارير دولية: الأسواق تُسجل أسوأ أداء لها خلال الأسبوع

التصريح بدفن جثة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بمصر الجديدة

الغرفة الحرام.. تفاصيل قيام سائق بإقامة علاقة حميمية مع شقيقتين بالجيزة

انتشال جثة طفل وإنقاذ آخر من داخل ترعة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل