حسن ترك: الرئيس السيسى أعاد مصر لحضن العالم وإفريقيا وحقق تنمية شاملة

علق الدكتور حسن ترك رئيس، حزب الاتحادي الديمقراطي، على قرارات الرئيس عبدالفتاح اليوم خلال حضوره لافتتاح عدد من المشروعات المهمة في محافظة المنيا.

وقال حسن ترك رئيس، حزب الاتحادي الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي أعاد مصر لحضن العالم وإفريقيا وحقق تنمية شاملة.

وأضاف أن الرئيس أثنى على عزيمة المصريين، وهي نظرة صائبة لأن الشعب المصري تحمل كثيرًا من الصعب وسيخرج من هذه الأزمة العالمية، التي أصابت دولًا كبرى.

وأشار حسن ترك رئيس، حزب الاتحادي الديمقراطي، إلى أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تعد إنجازات غير مسبوقة، في مختلف القطاعات تحسب للقيادة السياسية.