الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية (فيديو)

اليوم العالمي للحماية
اليوم العالمي للحماية المدنية

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية تحت عنوان “دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر”، وذلك تاكيداً على دور رجال الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات.

وشهدت وزارة الداخلية، الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية من خلال عرض فيلم تسجيلي لجهود الادارة العامة للحماية المدنية، أعقبه كلمة اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وكلمة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، والتي تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية، مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهري.

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