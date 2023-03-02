الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء الأمريكي يعاقب شركة «ستاربكس» بسبب الانتهاكات ضد العمال

متجر ستاربكس
متجر ستاربكس

لازالت تتوالى أصداء قيام شركة ستاربكس بفصل مئات العمال في ولاية نيويورك، مما وصفه القضاء الفيدرالي بأنه انتهاك واضح لقوانين العمل.
وأمر قاض عمل فيدرالي، “ستاربكس” بإعادة سبعة عمال مفصولين، اليوم الخميس، وإعادة فتح موقع مغلق، مطالباً بالتوقف عن التعدي على حقوق العمال بعد اكتشاف أن الشركة انتهكت قوانين العمل "مئات المرات" خلال حملة النقابات في بوفالو، نيويورك.

القرار الصادر، عن قاضي القانون الإداري مايكل روساس من المجلس الوطني لعلاقات العمل يطالب ستاربكس بنشر إشعار من 13 صفحة يسرد انتهاكات العمل وحقوق العمال في جميع المتاجر الأمريكية، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

يتطلب الأمر أيضًا أن يقرأ هوارد شولتز الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة ستاربكس، أو أن يكون حاضرًا في قراءة حقوق الموظفين وتوزيع تسجيل للقراءة على جميع موظفي ستاربكس في الولايات المتحدة.
كما أمر القاضي، ستاربكس بإعادة سبعة عمال تم فصلهم من العمل بسبب نشاطهم النقابي وتقديم تعويض مالي لـ 27 عاملاً آخرين بسبب انتهاكات مثل رفض منح إجازة. 
كما يتطلب من ستاربكس إعادة فتح موقع في Cheektowaga ، نيويورك ، والذي تم إغلاقه وسط نشاط نقابي كبير.

وقالت شركة ستاربكس أمس الأربعاء، إنها تعتقد أن القرار وسبل الانتصاف المطلوبة غير مناسبة وتدرس خياراتها القانونية.
 وأمام الأطراف في القضية مهلة حتى 28 مارس لتقديم استئناف إلى المجلس الوطني الكامل لعلاقات العمل.

وكان يسعى العمال في الشركة المالكة لأشهر المقاهي حول العالم، إلى الحصول على رواتب أفضل، وتحسين التدريب، وتوفير جداول زمنية أكثر اتساقًا.

فيما تقول الشركة إنها تقدم بالفعل مزايا رائدة في الصناعة وتعتقد أن متاجرها تعمل بشكل أفضل عندما تعمل مباشرة مع الموظفين.

ستاربكس انتهاكات العمال القضاء الفيدرالي نيويورك الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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