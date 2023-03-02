الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

علاء عابد: قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور «ضربة قائد يحب شعبه»

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي،  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، بأنه «ضربة معلم» من قائد محنك يحب شعبه ومخلص لوطنه.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يثبت كل يوم أنه يحس ويشعر بما يمر ويشعر به المواطن العادي ودائما يكون متقدما بخطوات لرفع المعاناة عن المواطنين، موضحا أن الرئيس السيسي بادر باتخاذ هذه القرارات بدون أن ينتظر طلب من الناس وبمبادرة منه ليؤكد أنه القائد المخلص الذي جاء في وقت ليقود البلاد إلى بر الأمان في أصعب اللحظات في تاريخ مصر.

وأوضح النائب علاء عابد، أن الحكومة مطالبة بتحويل هذه التوجيهات إلى عمل على الأرض وتطبيق الزيادات وفق الموعد الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن تلك القرارات جاءت في وقت مهم  للغاية بعد مرور العالم بأزمة اقتصادية أدت إلى موجة عالمية من رفع الأسعار وتهدف إلى التخفيف عن المواطنين  جميعا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة اليوم بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل2023.

رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمجلس النواب رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة النقل والمواصلات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعفاء الضريبي

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