الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة المنصورة يؤكد عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر والبحرين

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

أكد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ومملكة البحرين وحرص جامعة المنصورة على الاهتمام بالطلاب الوافدين البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، خلود راشد مطر، المستشار الثقافي لمملكة البحرين بالقاهرة والوفد المرافق لها، في إطار إهتمام جامعة المنصورة بالتواصل الفعال والدائم مع كل السفارات والملحقيات الثقافية ،وحرص الجامعة علي زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.

من جانبها، عبرت خلود، عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة معربة عن إعتزازها بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، مقدمة الشكر لإدارة الجامعة و إدارة الوافدين لما تبذله من دعم للطلاب البحرينيين وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم.

وعلى هامش الزيارة، زارت المستشار الثقافي البحريني كلية الطب، حيث استقبلتها لدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتم عقد اجتماع مع عدد كبير من الطلاب البحرينيين الدارسين بكليتيّ الطب وطب الأسنان وتناول الاجتماع بحث ومناقشة كل أمور الطلاب والرد على جميع استفساراتهم.

أعداد الطلاب التعليم والطلاب الخدمات المختلفة الروابط والعلاقات البحرين الطلاب الوافدين العلم والثقافة المستشار الثقافى المستوى التعليمي جامعة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

للمرة الخامسة.. 5 ملايين موظف يستفيدون من التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور (خاص)

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل

الرئيس السيسي: هناك قوى تحاول تخريب الدولة منذ 2013

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل