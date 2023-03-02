رئيس جامعة المنصورة يؤكد عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر والبحرين

أكد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ومملكة البحرين وحرص جامعة المنصورة على الاهتمام بالطلاب الوافدين البحرينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، خلود راشد مطر، المستشار الثقافي لمملكة البحرين بالقاهرة والوفد المرافق لها، في إطار إهتمام جامعة المنصورة بالتواصل الفعال والدائم مع كل السفارات والملحقيات الثقافية ،وحرص الجامعة علي زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.

من جانبها، عبرت خلود، عن سعادتها بزيارة جامعة المنصورة معربة عن إعتزازها بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، مقدمة الشكر لإدارة الجامعة و إدارة الوافدين لما تبذله من دعم للطلاب البحرينيين وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم.

وعلى هامش الزيارة، زارت المستشار الثقافي البحريني كلية الطب، حيث استقبلتها لدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتم عقد اجتماع مع عدد كبير من الطلاب البحرينيين الدارسين بكليتيّ الطب وطب الأسنان وتناول الاجتماع بحث ومناقشة كل أمور الطلاب والرد على جميع استفساراتهم.