الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب «المصريين»: رفع الحد الأدنى للأجور يخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة والتي أثرت بدورها على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذي سيعوضه تتطبيق هذا القرارات.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، فضلا عن أنها تبرهن أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لا تتوانى ولا تألوا جهدا في تقديم كل صور الدعم لكل فئات الشعب، موضحًا أن هذه القرارات هدية من الرئيس السيسي للمصريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد شعوره بمعاناة المواطنين من جراء هذه الأزمة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف بشكل مباشر إسعاد المصريين وجميع العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وحتى العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم رفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن هذه الحزمة من القرارات ضحدت أكاذيب أعداء الوطن ومروجي الشائعات الذين يستهدفون الوقيعة بين الشعب المصري العظيم وقيادته الرشيدة، وأثبتت أن الرئيس والشعب في خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة المصرية ستعود كما كانت تبني أمجادها وتحقق طموحات أبنائها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بإصداره هذه القرارات فإنه يشعر بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدي أو العيني أو السلعي من معارض أهلًا رمضان لتخفيض السلع والمواد الغذائية، موضحًا أن قرار زيادة الأجور يُعد جني ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتى كان لها آثارًا كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه.

ونوه بأن توقيت إصدار هذه الحزمة من القرارات مهم جدا، لا سيما قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يكون فيه اهتمام كبير من المواطنين بتخزين الغذاء استعدادًا لشهر الصيام والعيد، الأمر الذي يجعل توقيت القرارات في منتهى الأهمية.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي، من الناحية الاقتصادية تسهم في كبح جماح التضخم، مثمنًا هذه الخطوة المهمة من قبل القيادة السياسية التي تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي هدفها في المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته لمواجهة التضخم الذي يحدث بالعالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أعتى اقتصاديات العالم، محذرا من الاستماع إلى مزاعم وأكاذيب أهل الشر الذين يستهدفون إحداث زعزعة ببث الشائعات والأقاويل المغرضة، ولكن جاءت هدايا الرئيس وكلماته كالعادة لتثلج صدور المصريين، مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم سيظل صامدا خلف رئيسه لاستكمال مسيرة البناء والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وطالب رئيس حزب "المصريين" بضرورة توعية المواطنين بالتوحد والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في مواجهة ما تقوم به جماعات الشر من أجل نشر حالة التشكيك بين الشعب المصري وقيادته الحكيمة، مثمنا الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة في تغيير وجه الحياة في قرى وصعيد مصر، وهو ما يدعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

الأزمة الاقتصادية الادنى للاجور الحماية الاجتماعية الحد الادنى للأجور الرئيس السيسي الشعب المصري العظيم المستشار حسين أبو العطا

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وائل لطفي

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