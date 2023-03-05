«غرس ثقة الطفل بنفسه».. لقاء توعوى لأسر الأقباط بالظاهر

أعلنت خدمة غروس الزيتون بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل للاقباط الارثوذكس بحي الظاهر، عن تنظيم لقاء توعوي تحت شعار «غرس ثقة الطفل بنفسه».. وذلك للأسر التي ترعى أطفال من سن سنة الى 5 سنوات.

وعقد اللقاء في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بمقر كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل للاقباط الارثوذكس بحي الضاهر.

وسام نيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها، كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة الإسماعيلية.

وصلى نيافته القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وشاركه نيافة الأنبا بموا أسقف السويس، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكاهن الجديد باسم القس سمعان عاطف.

كما صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، وخلاله سام الخادم ميشيل جرجس شماسًا كاملًا باسم دياكون يسى، للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشارك في صلاة القداس عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وايضا سام نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أول أمس ٨ كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي في كرمة القديس مارمرقس الرسول بدمنهور، وشاركه أصحاب النيافة: الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرقي الإسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة ٨ كهنة جدد