الكاتدرائية تطلق أحدث أعدادها من مجلة الكرازة

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن اطلاق أحدث أعداد مجلة الكرازة الناطق النصف شهري باسمها، لتحمل صورة الغلاف لقطة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة عقب سيامتهم ١٧ كاهنًا جديدًا للخدمة بكنائس القاهرة وذلك منتصف الشهر الماضى بالكاتدرائية الكبرى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وعن المقالات فقد جاءت الافتتاحية تحت شعار "تعالوا إليَّ"، ويكتب نيافة الأنبا متاؤس. مقال تحت شعار "بعض الشروط الروحية للصلاة الُمستجابة (١)".. بينما يكتب نيافة الأنبا إندراوس مقال تحت شعار "أريد رحمة" قصة قصيرة.

كما يكتب نيافة الأنبا مكارى مقال تحت شعار "أعياد القديسين فى الليتروجيا" والذي ياتي ملخصا عن رسالة دكتوراه، بينما يكتب نيافة الأنبا بيجول مقال تحت شعار "القديس القمص ميخائيل البحيري.. كوكب برية قسقام".. بالإضافة إلى مقالات وموضوعات متنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

هذا واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ، نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوى لإيبارشية المنصورة، الذي عرض على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشيتين.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، حيث ناقش مع نيافته بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية، إلى جانب أمور تخص مجلة الكرازة التي تولى نيافته الإشراف عليها مؤخرًا.