بعد قرارات الرئيس السيسي.. سلسلة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن

تحرص الدولة المصرية على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، استمرار لنهج بدأته الدولة منذ سنوات.

ووجه الرئيس المعاشات لتكون بنسبة 15 % لتكون من اول ابريل 2023، كما وجه بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ويستفيد من دعم الخبز حوالي ٧١ مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع التموينية حوالي ٣. ٦٣ مليون مواطن.

وحرصت الدولة على التعجيل ببدء افتتاح معارض ( أهلا رمضان)، وذلك اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣ حتى نهاية شهر رمضان، وتتراوح التخفيضات بتلك المعارض من ٢٥% إلى ٣٠%.

وتقدم الدولة حاليا دعم إضافي ل ٩ مليون أسرة على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (١٠٠ ٣ جذيه حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية وضرورة قيام الدولة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

تم تخصيص نحو ٢٢ مليار جنيه لتمويل برنامح تكافل وكرامة، حيت يبلغ حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ضم مليون أسرة إضافية للبرنامج.

ونم تخصيص ٧٠٨ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وتوفير ٣٠٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد ١٠٢ مليون وحدة سكنية. وتخصيص ٥ مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وكل دلك لتوفير احتياجات المواطنين من السكن المناسب.

تبلع مخصصات دعم التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والأدوية وألبان الأطفال تبلغ ١١ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

والدولة مستمرة في مبادرة حياة كريمة التي تعتبر من أهم المشروعات التنموية لاهتمامها بتحسين حياة أهل الريف، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى، وتوفير خدمات البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوفة، وسكن كريم وبناء مجمعات سكنية، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء للمنازل، والخدمات الطبية وبناء وتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية،

والخدمات التعليمية وبناء ورفع كفاء وتشغيل المدارس والحضانات وفصول محو الأمية، وإنشاء شبكات كابلات الألياف الضوئية لإدخال الانترنت للقرى بحيت يستطيع أبنائها الاطلاع على ما يحدث في العالم.

وسيستفيد من مبادرة حياة كريمة عند إمام مراحلها الثلات أكثر من ٦٠ مليون مواطن في الريف، وتتضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني والتحالف الوطي للعمل الأهلي التنموي لضمان توصيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.