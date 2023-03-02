تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.. جهود الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين

تعمل الدولة على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وتم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وغيرها.

وتم اقتراح سعر ضمان ١٨ ألف جنيه لطن فول الصويا، أما عباد الشمس فتم اقتراح سعر الطن بـ١٥ ألف جنيه للطن، والذرة الصفراء تم اقتراح أن يكون سعرها ٩ آلاف جنيه للطن، بينما يتم توريد السمسم بسعر ٢٨ ألف جنيه للطن.

وفي حال ارتفاع السعر وقت التوريد فإنه يتم التوريد وفقا لسعر السوق حينها، أما في حالة اخفاض سعر السوق عن السعر المحدد وقت التوريد فإنه يتم التوريد وفقا لسعر الضمان.

والدولة مستمرة في استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من ثلاثة ونصف مليون فدان، ومن أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة واحد مليون ومئة ألف فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة اثنين مليون ومائتي ألف فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة ربعمائة وخمسة وستين ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة واحد ونصق مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد مساحة ستمائة وخمسين ألف فدان.

وكل ذلك لتوفير السلع الزراعية والغذائية وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لائق للمواطنين.

وبلع إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي ٧ ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من ٢٠ مليار حنيه خلال الثلات سنوات الماضية.

ويتم عمل مبادرة ١٥٠ مليارحنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١ لقطاعي الزراعة والصناعة لضمان قدرتهم على العمل والإنتاج في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وفي مصر فالدولة حريصة على دعم وتشحيع الأنشطة الإنتاجية والقطاع الخاص، كما أن الدولة حريصة على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أصدر عدد من البنوك أوعية ادخارية للمواطنين بفائدة تتجاوز ٢٢.٥٪ و٢٥٪ لحماية أموال المواطنين الموجودة في البنوك التضخم.

وبالنسبة للصناعة، فقد تم منع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مسمى يمكن أن تزيد من كلفة هدا القطاع. وتم إعفاء ١٩ قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، حيث ستتحمل الدولة عنهم سداد الضريبة العقارية.

وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال إتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع.

تسعير الأراضي الصناعية طبقا لتكلفة توصيل المرافق.

إصدا ر التراخيص خلال ٢٠ يوم عمل.

إصدار رخص ذهبية للكيانات الأجنبية الي تستثمرفي محالات ذات أولوية استراتيحية وطنية

وذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد.

ويمكن للمستثمريين الأجانب التقدم بطلب للحصول على رخص دهبية من خلال السفارات المصرية المحلية، وبمحرد تقديم الطلب، يتم الحصول على رد في غضون ٢٠ يوم عمل.



كما أطلقت الدولة مبادرة ابدأ (المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية) بهدف ضح استثمارات جديدة في قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل والمساعدة في حل مشكلات المصانع القائمة، مما يضمن استمرار قدرتها على الإنتاج والعمل.

