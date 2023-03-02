وفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب يزور قيادة الدفاع الجوى

نظّمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة لقيادة قوات الدفاع الجوى.

جاء ذلك فى إطار برنامج الزيارات السنوى لأعضاء التمثيل العسكرى للتعرف على التطور الهائل الذي تشهده القوات المسلحة بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية.

تضمنت الزيارة عقد لقاء مع الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوى الذي أعرب خلالها عن تقديره بزيارة أعضاء التمثيل العسكرى لقيادة قوات الدفاع الجوي لمشاهدة منظومة العمل الاحترافية التى تعمل بها قوات الدفاع الجوى، مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوى ستظل هى الحصن المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصر بما تمتلكه من منظومات قتالية متطورة وفرد مقاتل مؤهل بكافة المقومات التى تمكنه من مواكبة التحديث والتطوير فى علوم الدفاع الجوى الحديثة وتنفيذ المهام المكلف بها على أكمل وجه.

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن مهام وقدرات قوات الدفاع الجوى أعقب ذلك قيام الوفد بجولة داخل قيادة قوات الدفاع الجوى استمع خلالها إلى شرح مفصل تناول مدى التطور الذى تشهده قوات الدفاع الجوى بمختلف تخصصاتها، وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية ما يمكنها من حماية سماء مصر ضد كافة التهديدات، تلتها زيارة القاعة التاريخية وتفقد معرض البحوث الفنية لقوات الدفاع الجوى.

فى ختام الجولة عبر أعضاء التمثيل العسكرى عن امتنانهم لتلك الزيارات، وما تمثله من أهمية لتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة ببلدانهم والقوات المسلحة، فضلاً على تقديرهم لما تقدمه قوات الدفاع الجوى من جهود وتضحيات لتظل سماء مصر آمنة ضد أى تهديدات.

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