«قبلة الزائرين».. أبرز المناطق الأثرية التي توجد بمحافظة المنيا

تعد محافظة المنيا من المحافظات التي تتمتّع بموقع جغرافي متميّز على نهر النيل بوسط جمهورية مصر العظيمة، حيثُ تحظي المحافظة بالعديد من الأماكن الأثرية والأجواء الدافئة والمناظر الطبيعية الخلاّبة، والأماكن السياحية الرائعة والمتفرّدة، لذا تُلقب محافظة المنيا «بعروس الصعيد»، كما أنَّها قبلة الزائرين من المصريين والسائحين.

وفي هذا السياق، يستعرض «الدستور» أبرز المناطق الأثرية التي توجد بمحافظة المنيا، والتي تضم الآثار الإسلامية والقبطية واليونانية والفرعونية، في مراكز مختلفة من جنوبها إلى شمالها، والتي جعلت من المحافظة مقصدًا سياحيا هامًّا، وهى كالتالي:

منطقة آثار تونا الجبل بملوي. منطقة تل العمارنة بملوي. منطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترًا. منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي. منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة. منطقة آثار البهنسا والتي تقع على بعد 16 كيلومترًا من مركز بنى مزار وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

الرئيس السيسي في المنيا

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، محافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند وصوله، على تتناول الإفطار مع أهالي قرية المعصرة بمركز ملوي بالمنيا، وأجرى حواراً مفتوحاً معهم، مؤكداً أن مصر لن تنسى أبداً أهالي الصعيد والريف وأن جميع مشروعات التنمية هدفها ومحورها المواطن المصري في كل مكان.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية والخدمية عبر الفيديو كونفرانس.

وشهد الرئيس السيسي- خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي محافظة المنيا- افتتاح طريق المنيا- ديروط الصحراوي الغربي بعد تطويره، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

كما شهد الرئيس السيسي افتتاح المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وافتتاح مصنع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج الوقود البديل.