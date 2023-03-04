السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

السبت.. لاتينو مصر يحتفلون بذكرى القدّيس كسميرس ابن ملك بولونيا

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس كسميرس، و هو ابن ملك بولونيا، ولد عام 1458. مارس الفضائل المسيحية، ولاسيما العفة والرأفة بالفقراء. كان غيوراً على الإيمان، أكرم بصورة خاصة سر الافخارستيا وسيدتنا مريم العذراء. توفي بمرض التيفوس عام 1484.

وبهذه المناسبة تلقي الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أَخبِر عن طيبة الله. ففي حين أنّك غير مستحقّ، هو يقودك؛ وفي حين أنّك تدين له بكلّ شيء، هو لا يطالبك بشيء. ولقاء الأمور الصغيرة التي تقوم بها، هو يمنحك أمورًا كبيرة. لذا، لا تقلْ إنّ الله عادل فحسب. فهو لا يكشف عن عدله بالنسبة إلى ما تقوم به أنتَ فحسب. إن قال عنه داود إنّه "يُحِبّ البِرَّ والحَقّ" ، فإنّ ابنه كشف لنا إنّه طيّب ووديع: "هو يَلطُفُ بِناكِري الجَميلِ والأَشرار".

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وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

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