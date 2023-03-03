في الجمعة الأوّل من الزمن الأربعينيّ.. اللاتينية: من يغفر للآخرين يغفر له

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول يوم الجمعة الأوّل من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة تلقي الكنيسة عظة احتفالية.

قالت خلال العظة: "ويُكالُ لكُم بِما تَكيلون" إنّ الخادم الّذي ترك له سيّده كلّ ما عليه، والّذي لم يُرِد أن يتصرّف بالمِثل مع أحد أصحابه، أُلقِيَ في السجن. لم يُرِد أن يَغفر لرفيقه، فَخَسِر الغفران الّذي ناله من سيّده. في تعاليمه، لَقَّن الرّب يسوع المسيح هذه الحقيقة بقوّة شديدة. "وإِذا قُمتُم لِلصَّلاة، وكانَ لكم شَيءٌ على أَحَدٍ فاغفِروا لَه، لِكَي يَغِفرَ لَكم أَيضًا أَبوكُمُ الَّذي في السَّمواتِ زَلاَّتِكم"