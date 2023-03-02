الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«اللاتينية»: الله يستجيب لمَن يطلب بمثابرة

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الخميس الأوّل من الزمن الأربعينيّ.

بهذه المناسبة، تلقي الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أَسرِع، يا ربّ، ولا تُبطئ؛ في الواقع، نعمة حكمتك لها طرق مختَصَرَة، يا ربّ: فحيث لا يمكن لأيّ درج من الجدال ولا من المناقشة الجذريّة البلوغ إلى التمتّع الكامل بِحُبِّك، غالبًا ما يوجد محمولاً إلى هناك فجأةً مَن حصل على هذه النعمة، مَن يطلب بمثابرة، مَن يقرع بمثابرة. ولكن يا ربّ، عندما أشعر بشيء من هذا الفرح – ونادرًا ما يحصل هذا الأمر-، أهتف: "يا ربّ، حَسَنٌ أَن نكونَ ههُنا. فإِن شِئتَ، نَصَبْتُ ههُنا ثَلاثَ خِيَم" : واحدة للإيمان، واحدة للرجاء، وأخرى للمحبّة".

وهل أعلَم ماذا أقول عندما أهتف: "يا ربّ، حَسَنٌ أَن نكونَ ههُنا؟" ففجأةً، أسقط من جديد على الأرض كالمائت، أنظر حولي ولا أعود أرى شيئًا. أجد نفسي حيث كنتُ سابقًا، في ألم القلب وحزن النفس. "إِلامَ يا رَبُّ، ألِلأَبدِ تَنْساني؟ إِلامَ تَحجُبُ وَجهَكَ عَنِّي؟" إلى متى أقوم بمشاريع في نفسي، بألم في قلبي، طوال النهار؟ كم من الوقت يمكن لروحك أن يُطيل سُكناه في الإنسان الجسديّ – هو الّذي يأتي ويذهب ويهبّ حيثما يشاء؟ ومع ذلك، " حينَ رَدَّ الرَّبُّ أَسْرى صِهْيون"، عادت إلينا حينئذٍ التعزية؛ "فاْمتَلأَت أَفْواهُنا ضَحِكًا وأَلسِنَتُنا تَهْليلاً" حقيقة تعزيتك وتعزية حقيقتك تجيب في داخلي: "هناك حبّ الرغبة وحبّ التملّك. يستحقّ حبّ الرغبة أحيانًا أن ينال الرؤية، رؤية الامتلاك، امتلاك كمال الحبّ".

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