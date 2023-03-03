اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار توما الأكوينيّ المعترف

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار توما الأكوينيّ المعترف، الذي مالَ الى الحَياةِ الرَهبانِيَةِ عَلى طَريقَةِ القِدِّيس عَبدِ الاحَد وَتَرَك الدُنيا واموالها. عَمِلَ أهلُهُ عَلى اخراجِهِ مِن الدَيرِ لَكِّنَهُ تَمَسَّكَ بِدَعوَتِهِ الرَهبانِيَة. عاشَ عُمرَهُ يَدرُسُ ويُؤَلِفُ وُهوَ مِن أكبَرِ مُعَلِّمي الكَنيسَة في اللاهوت وآثاره الفَلسفية واللاهوتِية كانَت ولا تَزال مَرجع الدارسين المُتَعَمِّقين. كُلَّ يومٍ، كانَ يَحتَفِلُ بالقُداسِ وَيَحضُرُ قُداساً آخر. امتازَ بِتواضُعِه وطَهارَتِه وَعُرِفَ بِِمَحَبَتِه للصَلاة وهو القائِل:"استَفَدتُ مِن الصَلاةِ اكثَرَ مِمَّا تَعَلمتُ مِن الكُتُبِ". رَقَدَ بِالرَّب سنة 1274، أعلِنَت قداسَتَه سنة 1323.

وبهذه المناسبة تلقي الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كلّ مساء، قبل أن تناموا، عليكم أن تفحصوا ضمائركم (لأنّكم لا تعلمون إن كنتم ستبصرون النور صباح اليوم التالي!). مهما كان الأذى الذي تسبّبتم به، عليكم أن تلتزموا بتصحيحه، إن كان هذا ممكنًا. فعلى سبيل المثال، إن سرقتم شيئًا، حاولوا أن تعيدوه؛ وإن أهنتم أحدًا، حاولوا أن تعتذروا منه بدون تأخير. أمّا إذا كان من المستحيل تصحيح ذلك الخطأ، عليكم أن تعبّروا عن أسفكم وندمكم أمام الله. إنّه أمر بالغ الأهميّة، لأنّه يفترض بنا أن نكون قادرين على الشعور بالندم وبالتوبة كي نكون قادرين على محبّة الآخرين. يمكنكم مثلاً أن تقولوا: "يا ربّ، أنا نادم لأنّني أهنتك، وأعدك بأن أقوم بكلّ ما في وسعي لئلاّ أكرّر ذلك". حينها وبشكل مفاجئ، ستشعرون بالارتياح وبالخلاص لأنّ قلبكم أصبح طاهرًا! تذكّروا أنّ الربّ رحوم. إنّه أبونا الغفور، أبونا القادر على مسامحة كلّ شيء وعلى نسيان كلّ شيء، شرط أن نحاول القيام بالمثل تجاه أولئك الذين أساؤوا إلينا.

افحصوا إذًا صميم قلوبكم للتأكّد من خلوّها من أيّ أحقاد تجاه القريب. في الواقع، كيف يمكننا أن نطلب من الله أن يسامحنا، في حين لا نرغب في مسامحة الآخرين؟ تذكّروا أنّ توبتكم الحقيقيّة بقلبٍ نبيل ستمحو أخطاءكم أمام الله. سيغفر لكم على الدوام إذا كانت توبتكم صادقة فعلاً. صلّوا إذًا على نيّة مسامحة مَن أهانوكم، ومحبّة مَن لا تحبّونهم، وتعلّموا لاحقًا أن تسامحوا الآخرين على أخطائهم تمامًا كما غفر لنا الله خطايانا.