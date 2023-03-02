موارنة مصر يحتفلون بذكرى البطريرك يوحنا مارون المعترف

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القديس البطريرك يوحنا مارون المعترف، و ولد يوحنا في قرية سروم القريبة من انطاكية، من والدين مؤمنين، فربَّيا ولدهما يوحنا تربية مسيحية وثقفاه في مدارس انطاكية، ثم في القسطنطنية. ولمّا توفي والده، عاد إلى انطاكية. ثم مضى الى دير مار مارون على شاطئ العاصي ، ولبس ثوب الرهبانية ورقّيَ الى درجة الكهنوت وسمي مارون نسبة الى الدير الذي ترهّب فيه. وشرع يتفانى غيرة على خلاص النفوس ويحميها من البدع. ووضع كتابه في العقيدة الكاثوليكية الصحيحة، مبرهناً أن في المسيح طبيعتين ومشيئتين وفعلين كاملين.

ثم أن نائب البابا يوحنا الفلادلفي رسمه اسقفاً وأرسله الى جبل لبنان سنة 676، حيث أقيم أسقفاً شرعياً على مدينة البترون وما يليها. وسنة 685، اجتمع رؤساء جبل لبنان واختاروا يوحنا مارون بطريركاً انطاكياً. جعل كرسيه الأول في دير سيدة يانوح بين بلدتي قرطبا والعاقورة.

وعند تفشي داء الطاعون في البلاد، كان البطريرك يتفقد بذاته المطعونين ويشفيهم بصلاته. وحينئذ وضع نافور القداس المشهور باسمه.

وما زال هذا البطريرك القديس مجاهداً في سبيل شعبه يعنى بالمرضى والفقراء منهم ويبني لهم الكنائس والديورة ويوصيهم بالثبات في ايمانهم الكاثوليكي، الى ان نقله الله الى الاخدار السماوية في 2 شباط سنة 707.

وبهذه المناسبة تلقي الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كنت أظنّ أنّ الربّ لا يجترح المعجزات سوى استجابة لصلوات القدّيسين، لكنّني بتُّ أدرك الآن أن الربّ يجترح المعجزات أيضًا للخاطئ حالما تتواضع نفسه، لأنّه عندما يتعلّم الإنسان التّواضع، يصغي الربّ لصلواته.

يقول كُثُرٌ، لقلّة خبرتهم، أنّ هذا القدّيس أو ذاك قام بأعجوبة، غير أنّني أدركتُ أنّ الرُّوح القدس السّاكن في الإنسان هو الذي يقوم بالأعاجيب. يريد الربّ أن يخلص الجميع ويعيشوا إلى الأبد معه، ولذلك يصغي إلى الصلوات والتضرّعات التي يرفعها الإنسان الخاطئ لصالح الآخرين أو لنفسه.