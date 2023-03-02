الرئيس السيسى يوجه بإعداد حزمة عاجلة لتحسين الدخول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطن المصري هو نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة أثناء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إنه يتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، ويستمع لكل الأصوات من هنا وهناك، واستجابة لهذه الأصوات أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ثانيًا:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.



ثالثًا:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

رابعًا:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

خامسًا:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.