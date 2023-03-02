الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بمشاركة 60 ألف متسابق.. انطلاق التصفيات المؤهلة لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم انطلاق المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة  لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2022/2023، صباح أمس الأربعاء، في محافظات الجيزة والغربية والدقهلية والمنيا، على أن تستمر هذه المرحلة حتى الـ 22 من مارس الجاري بالمناطق الأزهرية المختلفة.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن مسابقة شيخ الأزهر السنوية للقرآن الكريم هدفها العناية بكتاب الله ـ تعالى ـ حفظا وتلاوة وإتقانا وفهما، ونشره في ربوع العالم، ترسيخًا للدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، مؤكدًا أن المسابقة أيضًا تسعى لتشجيع الشباب المسلم على حفظ القرآن الكريم، وإتقان أحكامه تلاوة وتجويدًا، كما أنها تشجع على اكتشاف المواهب القرآنية وإبراز ما لديها من قدرات إبداعية، بالإضافة إلى إعداد محفظين للقرآن الكريم على المنهج الأزهري الوسطي، ليكونوا نواة لنشر الكتاتيب ذات التوجه المعتدل في المجتمع.

من جهته، أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه المرحلة من المسابقة تضم قرابة الـ60 ألف متسابق، مشيرًا إلى أن امتحانات تصفيات هذا العام ستؤدي على برنامج جديد، صمم خصيصا لهذه المسابقة، حيث يعمل على توثيق الامتحان، واحتساب الأخطاء، واستخراج النتائج إلكترونيًا،  وذلك مراعاة للعدالة والشفافية  مؤكدًا أن هذا البرنامج من إعداد الإدارة العامة لشئون القرآن بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية يتم تنظيمها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،  وبإشراف فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر،  ومتابعة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

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