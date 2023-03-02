الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفينة إمداد مصرية تغادر ميناء العريش متجهة إلى سوريا وتركيا

المساعدات الإغاثية
المساعدات الإغاثية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كل من سوريا وتركيا فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين، غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعى وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر. 

ومن المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وأعرب مسئولو الدولتين عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، وذلك تزامناً مع زيارة سامح شكرى وزير الخارجية لتركيا وسوريا فى إطار التضامن المصرى مع كلتا الدولتين أعقاب الزلزال المدمر.

تأتى تلك المساعدات استمراراً للدور المصرى الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات. 

مراسم تسلم المساعدات المصرية إلى تركيا
مراسم تسلم المساعدات المصرية إلى تركيا
استمرار المساعدات المصرية إلى سوريا وتركيا
استمرار المساعدات المصرية إلى سوريا وتركيا
مراسم تسلم المساعدات المصرية إلى تركيا
مراسم تسلم المساعدات المصرية إلى تركيا
مراسم تسلم المساعدات المصرية إلى تركيا
مراسم تسلم المساعدات المصرية إلى تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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