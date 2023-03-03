من العلاجات الطبية للمكياج الدائم.. أحدث 8 موضات لتجميل الوجه

أصبحت مشاكل الجلد المترهل وانتفاخ العين وعدم تناسق الوجه أكثر وضوحًا، ويسعى العديد من المهمين متابعة أحدث الاتجاهات في تجميل الوجه يُقبل عليها، ووفقًا لموقع "hindustan times" نوضح أبرز هذه الاتجاهات.

1- "الفيلر والبوتوكس"

تستمر شعبية البوتوكس والفيلر في النمو حيث تتم باستخدام حمض الهيالورونيك إلى تحديد محيط الوجه وتكثيفه وترطيبه بشكل فوري.

2. تقنية المكياج الدائم

المكياج الدائم هو تقنية تجميلية تتضمن تأثير الوشم لإخفاء العيوب، يتم اختيار حبر الوشم مع تقنيات مختلفة مثل صبغ فروة الرأس المجهري، وتصبغ الشفاه المجهري من أجل تحول كبير.

3. تجديد الجلد بالترددات الراديوية

تتضمن هذه الطريقة تقنيات متقدمة تعمل على الإبر الدقيقة باستخدام طاقة الترددات الراديوية التي تعمل على تحسين مظهر البشرة وملمسها، مثل Morpheus 8. حاليًا.

و تخترق هذه العلاجات عمق الجلد وتسبب تحفيز الكولاجين وتحفز شد الجلد وتقليل فقدان الدهون في الوجه.

4. العلاج بالجلوتاثيون

العلاج بالجلوتاثيون، هو طريقة لإضفاء لون بشرة أفتح أو بشرة أكثر إشراقًا، تتضمن هذه العملية توصيل العناصر الغذائية مباشرة إلى مجرى الدم عن طريق المرور عبر الجهاز الهضمي.

5. "ميدي" للوجه

"Medi- Facial" هو علاج حديث يشمل الطب وعلاجات الوجه، يحتوي هذا العلاج على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية للبشرة.

وتزدهر علاجات الوجه مثل التقشير الجلدي، والوجه الضوئي ، وعلاجات الوجه بالأشعة الحمراء نظرًا لخصائصها المتقدمة القائمة على التكنولوجيا لتقديم بشرة صافية وشابة وخالية من العيوب.

6. الليزر المجدد للبشرة "التقشير الكربوني"

التقشير الكربوني بالليزر طريقة سريعة وغير مؤلمة لتحسين نسيج الجلد، يقشر الجلد بعمق ويساعد أيضًا على تحفيز إنتاج الكولاجين.

7. شد الأنسجة المترهلة

هذا إجراء بسيط مدته 30 دقيقة يجدد شباب الوجه عن طريق شد الأنسجة المترهلة في الوجه. هذه تقنية طفيفة التوغل تعمل عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد مما يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وثباتًا.

8. عمليات تجميل الوجه الجراحية

اكتسبت الإجراءات الشائعة في عمليات تجميل الوجه الجراحية شهرة وإقبالا كبيرا مؤخرا، بما في ذلك تجميل الأنف وشد الوجه وشد الرقبة وتكبير الذقن وإزالة دهون الخدود.