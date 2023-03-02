مدبولى: نصيب المنيا من مشروع «تكافل وكرامة» يقترب من 15 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نصيب محافظة المنيا من الخدمات الاجتماعية مشروع "تكافل وكرامة" يقترب من 15 مليار جنيه، بإجمالي عدد المستفيدين 557 ألف مستفيد أي أكثر من نصف مليون أسرة، فضلًا عن العديد من المساعدات والمساهمات لذوي الهمم، وأيضًا القروض الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقدم للمواطنين.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الاهتمام أيضًا ببناء العديد من المنشآت الثقافية والرياضية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وعن ملف الأمن الغذائي، قال مدبولي، إنه ملف شديد الأهمية، مؤكدًا توجيه الرئيس السيسي بضرورة إنشاء بنية أساسية قادرة على تلبية احتياجات الدولة.

وأضاف أنه تمت مضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع بتكلفة 593 مليون جنيه، بإنشاء 4 صوامع بسعة تخزينية 185 ألف طن.