منها تعزيز الهضم.. 5 فوائد رائعة لتناول اللبن الرائب بعد الوجبات

كوب من اللبن الرائب سواء كان عاديًا أو متبلًا هو أفضل علاج لمعدتك مع اقتراب فصل الصيف. إن تناوله بعد الغداء أو العشاء لا يحسن الهضم فحسب ، بل يمنع أيضًا الحموضة. يتم الحصول على هذا المشروب الرائع كمنتج ثانوي في عملية صنع الزبدة من الكريمة. إنها مليئة بصفات البروبيوتيك ويمكنها الحفاظ على صحة أمعائك في أفضل حالاتها مع ارتفاع درجة الحرارة. يمكن للمرء تناول اللبن كما هو أو إضافة بعض التوابل مثل الفلفل ومسحوق الكزبرة وكالا ناماك والزنجبيل المجفف لتحسين فوائده الصحية. لا عجب أن اللبن الخاثر قد استخدم كعلاج تقليدي لآلاف السنين في الأيورفيدا لعلاج المشكلات المتعلقة بالأمعاء.

يحتوي اللبن الخاثر على الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب 12، ويحتوي على حمض اللاكتيك الذي له خصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في رحلة إنقاص الوزن لأنه وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية مع الكثير من العناصر الغذائية. من الجيد تناول اللبن في الصيف لأنه مصدر جيد للإلكتروليتات مثل البوتاسيوم ، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

"اللبن هو مصدر ممتاز للبروتين الذي يحتاجه جسمك لبناء عضلات وبشرة وعظام صحية.

كما أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من الحليب ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم. يمكن استهلاك اللبن في أي وقت اليوم، "يقول خبير إنقاص الوزن بالكي تشوبرا.

فيما يلي بعض الفوائد الرائعة لتناول الوجبات بعد تناول اللبن الرائب حسب موقع "hindustantimes"

يعزز الهضم

إنها نعمة لجهازنا الهضمي. تساعد البكتيريا الصحية وحمض اللاكتيك في اللبن الرائب على الهضم وتحسين عملية التمثيل الغذائي

يعامل القولون العصبي

يساعد اللبن الرائب في الهضم ويساعد على تنظيف معدتك بسبب الأحماض الموجودة فيه. يمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم من ظهور العديد من أمراض المعدة مثل متلازمة القولون العصبي.

يمنع الحموضة

يمكن أن يساعد تناول اللبن الرائب في مكافحة الحموضة. عن طريق إضافة التوابل مثل الزنجبيل المجفف أو الفلفل ، قد يحسن خصائصه ويمنع الحموضة.

يساعد في ارتجاع المريء

يعمل على تبريد الجسم خاصة على الجهاز الهضمي ويقلل من تهيج بطانة المعدة الناتج عن ارتجاع المريء.

يقوي المناعة

أساس المناعة القوية هو القناة الهضمية الصحية واللبن الخاثر يشجع على نمو نباتات الأمعاء الصحية التي تساعد على تحسين كل شيء من الهضم إلى المناعة.