الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مصطفى مدبولى: المنيا لديها العديد من النماذج المضيئة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة المنيا لديها العديد من النماذج المضيئة بدءًا من هدى شعراوي وطه حسين وأيضًا الشيخ مصطفى عبدالرازق، وزير الأوقاف الأسبق، وغيرهم من الكوادر البشرية الناجحة والذين أسهموا في المجتمع المصري. 

وأضاف مدبولي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن رؤية الدولة المصرية تسعى لإعادة رسم خريطة التنمية وزيادة نسبة المساحة السكانية المأهولة نتيجة توافر العديد من المقومات والثروات الطبيعية، لتحسين مستوى معيشة المواطن.

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