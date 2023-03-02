الشباب والرياضة تتلقى إشادة المنتخبات الإفريقية المشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

تلقت وزارة الشباب والرياضة الإشادة من رؤساء بعثات الدول المشاركة فى منافسات تصفيات البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة، والتي أقيمت في الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من ٢٢ – ٢٧ فبراير ٢٠٢٣، وبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٠ عاماً والمقامة بمصر في الفترة من ١٩ فبراير حتى ١٢ مارس الجارى.

ووجه وزير الشباب والرياضة بجمهورية جنوب السودان الدكتور ألبينو بول، فى رسالة خطية الشكر والتقدير لمصر وشعبها على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، والدعم والتشجيع غير المحدود الذى قدمته مصر لمنتخب جنوب السودان لكرة السلة وللمنتخب القومى لكرة القدم تحت سن العشرين المشارك في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت ٢٠ عاماً.

كما تلقت وزارة الشباب والرياضة الشكر والتقدير من قبل رؤساء بعثات المنتخبات الأفريقية المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة ،على حسن الاستضافة، وتوفير كافة متطلباتهم طوال تواجدهم بمصر.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ بتحقيق النجاح لكافة البطولات الدولية والأفريقية والعربية التي تستضيفها مصر طوال العام في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على نجاحها تنظيمياً على كافة الأصعدة اللوجستية والفنية والإدارية، مشيراً إلى أن الإشادة التي تتلقاها الدولة المصرية من رؤساء بعثات الدول والوفود المشاركة في تلك البطولات لهى خير دليل على نجاح العملية التنظيمية.

وأوضح وزير الرياضة أن مصر باتت وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة بطولاتها بفضل ما حققته الدولة من نجاحات ملموسة في البطولات التي استضافتها الفترة الماضية، وأصبحت نموذجاً يحتذى بها في استضافة البطولات، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ بتحقيق النجاح لكافة البطولات الدولية والإفريقية.