لجنة التخطيط بالأهلي ترشح ديفندر نهضة بركان لتعويض رحيل أليوديانج

دخل محمد لامين كامارا لاعب منتخب السنغال للشباب والمحترف في نهضة بركان المغربي دائرة اهتمامات مسئولي الأهلي تمهيداً لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع لاعبين تحت السن لدعم الفريق في الموسم المقبل خاصة في ظل اكتمال قائمة الأجانب فوق السن.

وكشف مصدر مسئول أن أمير توفيق مدير التعاقدات أجرى عدة اتصالات مع المدير الإداري لمنتخب السنغال للحصول على هاتف اللاعب من أجل التفاوض معه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رشحت اللاعب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لمعرفة رأيه الفني في لامين كامارا لاعب نهضة بركان حيث يجيد اللعب في وسط الملعب.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أكدت في تقريرها أن السنغالي لامين كامارا هو البديل المناسب في هذا التوقيت لتعويض رحيل المالي أليوديانج في نهاية الموسم الجاري بعد تمسك اللاعب بالرحيل.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: «نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء».

وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سوف يتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل.