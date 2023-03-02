الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: سياسات الحكومة البريطانية دفعت الاقتصاد لحافة الانهيار

المعيشة في بريطانيا
المعيشة في بريطانيا

قال الكاتب والصحفي الإنجليزي "جوليان جيسوب" في مقال له عبر صحيفة التلجراف، إن اقتصاد بريطانيا تراجع كثيرا عن نظيراتها من الدول الأوروبية، وليس السبب الوحيد هو اتفاقية البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما كان الاقتصالد البريطاني يعاني من عام 2008 فضلا عن سياسات الحكومة البريطانية التي فرضت ضرائب كبيرة على شركات الطاقة والخدمات المالية.

تدهور الاقتصاد البريطاني

وقالت جيسوب في مقاله: في الآونة الأخيرة، أصبح "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" التفسير الوحيد للعديد من الخبراء في كون المملكة المتحدة واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة التي ظل فيها الناتج المحلي الإجمالي أقل في الربع الأخير من العام الماضي عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2019، قبل أن تضرب كوفيد مباشرةً.

وتابع جيسوب أن وحد أسباب انهيار الاقتصاد البريطاني هو سوء تعامل الحكومة البريطانية مع أزمة الطاقة، حيث تتعامل كلا من أسبانيا وألمانيا في مسألة الطاقة بشكل منطقي ولكن في حالة بريطانيا، فقد تم رفع أسعار الطاقة في السوق البريطاني لأعلى سعر في أوروبا على الإطلاق، ووفقا للكاتب فانه من الممكن توليد الكهرباء بسعر رخيص في بريطانيا.

وقال جيسوب، لقد تراجعت بريطانيا عن مصاف الدول الأوروبية، وكان أدائها ضعيفا من الناحية الاقتصادية مقارنة بباقي الدول، على سبيل المثال في مجال التجارة الدولية، كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دورًا  كبيرا في أزمتها الاقتصادية فضلا عن قلة الناتج المحلي.

txt

بريطانيا تواجه أكبر انكماش فى نشاط سوق الإسكان منذ نوفمبر 2012

انهيار الاقتصاد البريطاني قبل البريكست

وفقا للكاتب الإنجليزي، فإن الاقتصاد البريطاني لم ينهار مع اتفاقية البريكست ولكن الاقتصاد البريطاني يعاني منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 و 2009، ومنذ ذلك الحين، تباطأ نمو الإنتاجية في المملكة المتحدة أكثر من أي اقتصاد آخر لمجموعة السبع.

ويوفر الأداء القوي نسبيًا للاقتصاد الفرنسي بعض الأدلة حول الخطأ الذي حدث في بريطانيا. أحد العوامل هو أن المملكة المتحدة لديها تكاليف طاقة أعلى بكثير/  والسبب الآخر هو أن فرنسا الرئيس ماكرون كانت تحاول بنشاط تخفيف أعباء الضرائب على الأعمال التجارية والتنظيم.

في المقابل ، اتخذت حكومة المملكة المتحدة سلسلة من الخيارات السياسية السيئة و تعرضت الشركات في بعض أكثر قطاعاتنا إنتاجية - بما في ذلك الطاقة والخدمات المالية - لضربة مزدوجة من الضرائب العقابية والتنظيم المفرط.

اقتصاد بريطانيا بريطانيا اقتصاد انهيار الحكومة البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

تعاون جديد بين الأوروبي للإعمار ومستثمري العاشر لتمويل المشروعات الصغيرة

الحبس 3 سنوات لرجل أعمال وزوجته استوليا على أموال مواطني الإسكندرية

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بالمنيا

شكرى وفييرا يؤكدان أهمية استمرار تنشيط اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركسور

إصابة عامل في حريق هائل داخل مصنع تنر بمنشأة القناطر

«التموين» تعلن بدء توريد محصول البنجر.. وتستهدف 1.9 مليون طن سكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل