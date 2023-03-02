الرئيس السيسي: البلد تحتاج من المصريين «الإخلاص والأمانة والعمل»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البلد تحتاج إلى 3 أمور من كل المصريين وهي «الإخلاص والأمانة والعمل».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته مع أهالي قرية المعصرة في محافظة المنيا اليوم الخميس: «الدولة محتاجة إخلاصك لشغلك.. وأمانتك في شغلك.. وعملك في شغلك اللي بتشتغله.. وإنتوا بتشوفوا دول أكبر مننا وأغنى مننا بتعاني من دا.. إحنا بنتمنى من الله إن إحنا نفضل متمسكين شعب ودولة».

وتابع: «إحنا من جانبنا كدولة بنحاول نخفف ما أمكن على المواطنين بإجراءات الدولة بتقدمها»، قائلاً: «طول ماحنا بخير وسلام الحمدلله رب العالمين».

وعن دور رقابة الدولة على المشروعات التنموية، قال السيسي إن الجهاز الإداري به 6 ملايين موظف، يعني 30 مليون شخص تقربياً لو الأسرة خمس أشخاص زوج زوجة وأطفال.

وأضاف: «في هنا أكيد موظفين ومسؤولين قاعدين معانا.. فالمفروض إننا ننتهز الفرصة ونأكد على كل مسؤول إنه ياخد باله من شغله ويبقي إحنا كدا بنتكلم كلام مناسب».