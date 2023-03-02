لطلاب كليات الهندسة.. «الاتصالات» تفتح باب التسجيل في «مجتمع رقمي آمن»

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة "مجتمع رقمي آمن"، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، لجميع فئات المجتمع المصري، من الشباب والطلاب والخريجين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمهتمين بالشبكات.



وتأتى مبادرة "مجتمع رقمي آمن" تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية وفي إطار سلسلة المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات لنشر الوعي المعلوماتي وتعزيز الثقافة الرقمية لدى مستخدمي مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنمية معارفهم ومهاراتهم لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية الجديدة.



كما تستهدف المبادرة المجانية طلاب كليات الحاسبات والنظم والهندسة وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بقطاع المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتتيح المبادرة كافة أدوات التعلّم من خلال تقنية "التعلم الذاتي" عبر منصة أكاديمية سيسكو للشبكات.

كما يمكن للمتدرب التعلم عن بُعد واختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة بالمبادرة، منها الأسس الرقمية، ومقدمة عن الأمن السيبراني وأساسياته، وأساسيات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، وأساسيات لغة بايثون للبرمجة، ومقدمة لإنترنت الأشياء، ومبادئ إنترنت الأشياء (اتصال الأشياء)، ومبادئ إنترنت الأشياء (تحليل البيانات الضخمة).



وبعد الحصول على التدريب بالمسارات المختلفة للمبادرة، يصبح المتدرب ملمًا بمجموعة من المعارف والمهارات، منها التعرّف على المهارات الأساسية وتقنيات الاتصال، والتعرّف على مهارات الأمان الأساسية للشبكات، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة التحقق واستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها، والاتصال بالإنترنت، وتثبيت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وتكوينها واكتشاف مشكلاتها وإصلاحها، والتعرف على عملية تطوير البرامج من خلال تعلم أساسيات لغة پايثون للبرمجة، والتعرف على تقنيات إنترنت الأشياء ودورها في الربط بين أنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التشغيل، والتمكّن من تصميم الأفكار وإعداد النماذج الأولية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، وتصور مجموعات البيانات وتنقيحها وتغييرها ودمجها، وتعلم المبادئ الأساسية لأنظمة البيانات الضخمة، واكتساب مهارة التعلم عن بُعد.



وتتيح مبادرة "مجتمع رقمي آمن" للمتدربين الحصول على شهادات حصرية معتمدة دوليًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو العالمية وذلك بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة على منصة أكاديمية سيسكو للشبكات.