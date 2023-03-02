الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: قبل 2011 الشعب كان فى حتة والحكومة فى حتة تانية خالص

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت إحدى المواطنات والتي تعمل في مجال المجتمع المدني في رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا: «أنا واحدة من المجتمع المدني وإيدي زي ما بيقولوا في الأرض.. حياة كريمة عندنا ناجحة جدًا وأيضًا مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلًا عن مبادرة (فرصة) اللي هيبدأ تنفيذها قريب في المحافظة».

وقالت للرئيس السيسي: «نفسي أوصي حضرتك في المتابعة والرقابة من أجهزة الدولة للمشروعات اللي موجودة في الدولة».
ليرد عليها السيسي قائلًا: «الرقابة على مين والمتابعة على مين.. اللي شغالين دول مين المصريين.. إحنا محتاجين ننتبه إن إحنا اللي بنشتغل وأهالينا اللي بيشتغلوا».

وتابع: «الحكومة مش الناحية التانية.. ودا للأسف السبب في اللي حصل قبل كدا خلال السنين اللي فاتت، وهو دا اللي أدى للي حصل في 2011، إن الشعب كان في حتة والحكومة في حتة تانية خالص.. فخلي الحكومة عدو، العدو نعمل فيه إيه نهده عشان كدا لازم ناخد بالنا». 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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