الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف وزير الشباب والرياضة

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية

استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع مختلف الوزارات بالدولة بهدف صقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بالأكاديمية.

وألقى وزير الشباب والرياضة محاضرة استعرض خلالها جهود الوزارة فى مختلف قطاعات الشباب والرياضة بكافة محافظات الجمهورية بهدف دعم الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم بما يخدم رؤية الدولة المصرية الحديثة التى تؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل الواعد بمختلف المجالات، فضلاً على دور الوزارة فى دعم وتطوير مختلف الألعاب الرياضية والتغلب على المعوقات، بما يسهم فى تحقيق البطولات والإنجازات الرياضية بمختلف الألعاب وعلى كافة الأصعدة.

فيما ألقى اللواء أ. ح أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة قدم خلالها الشكر لوزير الشباب والرياضة، مثنياً على ما تقوم به الوزارة من جهود لخلق المناخ المناسب للاستفادة من إبداعات الشباب المصرى القادر على العطاء وتحقيق الريادة بمختلف المجالات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة من سلسلة لقاءات "نقل الخبرة" التى تقوم أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتنظيمها للوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة مع مختلف الدارسين بالأكاديمية للتعرف على أسلوب عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى ظل استراتيجية الدولة المصرية المستدامة 2030. 

أكاديمية ناصر تستضيف وزير الشباب والرياضة
أكاديمية ناصر تستضيف وزير الشباب والرياضة
أكاديمية ناصر تستضيف وزير الشباب والرياضة
أكاديمية ناصر تستضيف وزير الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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