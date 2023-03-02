الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تستكمل العمل بمشروع «كوني قوية خطوة لمجتمع أفضل»

الكنيسة
الكنيسة

نظمت جمعية كاريتاس- مصر، مكتب سوهاج، في إطار استكمال مسيرة العمل، بمشروع "كوني قوية، خطوة لمجتمع أفضل"، بالشراكة مع "هيئة الإغاثة الكاثوليكية"، أربع ندوات بقرى (الجزازرة – ادفا – نجع الدير – الشيخ يوسف)، وذلك خلال شهر  فبراير، تحت إشراف وحضور مسئولة المشروع، السيدة نبيلة داود.

وشهدت الندوات إقبالًا كبيرًا من عائلات القرى، حيث وصل عدد الحضور إلى مائة إحدى وخمسين شخصًا"، بينما كان العدد المستهدف مائة وعشرين شخصًا.

وقام السيد روماني نصحي بعقد ندوة بعنوان "الصون والحماية"، بقرية الجزازرة. تضمنت الندوة، التعريفات الأساسية للصون والمسئولية والحماية، وأنواع الإساءات (التحرش، الإساءة، والاستغلال)، ومسئولية الحماية، التي هي مسؤولية جماعية، وأهمية الإبلاغ عند وجود أي انتهاكات.

تضمنت الندوة أيضًا المسؤولية، التي تتحملها المنظمات للتأكد من أن موظفيها وعملياتها وبرامجها، لا تضر بالأطفال، أو البالغين الضعفاء.

وقامت كل من السيدة أماني عدلي، والسيدة شيرين فايز، والسيدة مريم عزت، بإلقاء ندوة حول "العنف وأشكاله" بقرية (ادفا – نجع الدير – الشيخ يوسف).

تضمنت الندوة، العنف وأشكاله، خاصة العنف ضد المرأة،
(ختان الإناث، الزواج المبكر، والتحرش). وأظهرت المشاركات بالندوة تفاعلًا كبيرًا من خلال نقل خبراتهن.

هذا ونظمت جمعية "كاريتاس- مصر"، مكتب قنا، والأقصر وأسوان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظات قنا، الأقصر، وأسوان"، على مدار شهر فبراير الماضي، ثماني عشرة ندوة توعوية توعية لعدد تسعمائة مستفيد على رسائل مشروع "وعي"، بقرى حياة كريمة، المرحلة الأولى، بالمحافظات السالف ذكرها، وذلك ضمن أنشطة مشروع وعي للتنمية المجتمعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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