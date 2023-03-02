«مرصد الأزهر» يناقش ضوابط الحرية وحدودها في ندوة بالجامعة الروسية

نظّم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس، ندوة تفاعلية بمقر الجامعة المصرية الروسية في القاهرة بعنوان: "الحرية بين الانضباط والانفلات"، وذلك ضمن مبادرة اسمع واتكلم التي تستهدف خلق مساحة للحوار مع الشباب.

وحاضر في الندوة كل من: د.علاء صلاح مشرف وحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر، ود. محمد عبودة الباحث بمرصد الأزهر، وأ. الحسن بخاري صانع محتوى، ود. محمد أبو اليزيد عضو وحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر.

في كلمته تطرق د.علاء صلاح إلى مبادرة اسمع_واتكلم باعتبارها مساحة للحوار الجاد مع الشباب حرصًا من مؤسسة الأزهر الشريف على رعاية هذه الفئة المهمة في المجتمع، بينما تناول د. محمد محمود عبودة مفهوم الحرية وأنماطها، مشيرًا إلى أنّ للحرية حدود ينبغي مراعاتها انطلاقًا من المحددات التي تضعها الأديان والقيم المجتمعية للحرية، وأنّه لا وجود للحرية المطلقة ولا التقييد المطلق.

وفي مداخلته ناقش الحسن بخاري مفهوم الحرية وسبل تحقيق التوازن بين التقيد بقيود معينة وبين الانفلات والتحرر من أي ضوابط أو حدود، وأنّ إطلاق الحريات للهوى ينتج عنه فساد للمجتمعات وضياع للحقوق.

وخلال الندوة قدم فريق مسرح جامعة الأزهر عرضًا تمثيليًا حول أهمية الوعي لدى الشباب ومدى تأثير وسائل الاتصال الحديثة على توجيه الشباب وتحديد أولوياته، وقد حاز العرض إعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا مع الفريق بشكل لافت للنظر.

كما فتحت إدارة الندوة الباب لتلقي الأسئلة والمداخلات من الحضور، حيث بادر عدد من الطلاب والأساتذة بطرح أسئلتهم على أعضاء المرصد التي دار أغلبها حول حدود الحرية وضوابطها، وما إذا كان هناك سبيل لوضع خريطة واضحة المعالم لحدود حرية الفرد والمجتمع.

كان في استقبال وفد مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف فور وصوله إلى مقر الجامعة المصرية الروسية قيادات الجامعة يتقدّمهم الدكتور شريف فخري رئيس الجامعة والدكتور عصام خميس نائب رئيس الجامعة، والدكتورة هناء عبد الرحمن، رائد الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة.